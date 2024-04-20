Mercedes-AMG хочет построить конкурента Porsche Taycan: как он будет выглядеть

4-дверный Mercedes-AMG GT в том виде, в котором мы его знаем, не доживет до второго поколения. Вместо этого ему на смену придет совершенно новый электрический седан, ориентированный на Porsche Taycan. Черпая вдохновение в дизайне нового спорткара AMG GT, независимый художник с ником Theottle показал, как может выглядеть такой автомобиль.

По иронии судьбы, чтобы спроектировать новый электрический седан, независимый дизайнер начал как раз с Porsche Taycan и продолжил прививать к нему многие компоненты купе AMG GT. Процесс оказался сложным, но в результате получился автомобиль, который выглядит намного более спортивным, чем уходящий AMG GT 4-Door.

Общая форма машины сразу отличает ее от актуальной модели. Она выглядит намного ниже и имеет более короткие свесы, что придает автомобилю гораздо более сбалансированные пропорции.

Недавние шпионские снимки автомобиля указывают на то, что он должен выглядеть довольно привлекательно, но еще слишком рано говорить, насколько он будет похож на автомобиль, изображенный на этих рендерах.

Помимо внешнего вида уже известно, что автомобиль будет опираться новую архитектуру AMG от Mercedes. Предполагается, что его оснастят узким аккумулятором от Sila Nanotechnologies, полагаясь на электродвигатели от британской Yasa.

Мощный электрический седан сможет выдавать более 1000 л.с., что обеспечит ему большую производительность, чем в существующем AMG GT 4 63 S 4Matic+ E Performance с его 832 л.с.

Mercedes-AMG пока не объявил дату запуска новой модели, но инсайдеры считают, что она может появиться в автосалонах в 2025 году.