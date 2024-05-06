В Китае готовят еще одного конкурента для Tesla

Компания Avatr близка к премьере новой модели. Вслед за уже существующими автомобилями 11 и 12 Gran Coupe вскоре должна состояться презентация свежего электрифицированного внедорожника, который, по слухам, получит имя 15.

Пресс-служба китайской марки опубликовала первые тизеры новинки, на которых автомобиль запечатлен в необычном камуфляже. Как видно на них, автомобиль получит знакомый дизайн по другим моделям Avatr.

Машине достанется раздельная передняя светотехника, похожая на ту, что использовалась в Avatr 11, а также узкие задние фонари, напоминающие Avatr 12.

Китайские СМИ пишут, что новая модель Avatr будет представлена во втором квартале 2024 года и окажется одним из главных конкурентов Tesla Model Y. Ожидается, что длина машины будет меньше, чем его родственников в лицах Avatr 11 (4,9-метра) и Avatr 12 (5-метров).

Технические характеристики машины пока засекречены, но, по всей видимости, они будут близки к другим моделям компании.

Ранее стало известно, что «Аватр» собирается выйти за пределы Китая. В качестве рынков для грядущей экспансии «Поднебесный» стартап выбрал Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Европу и США.