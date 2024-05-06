В США новые Toyota Land Cruiser Prado/250 продают с бешеными дилерскими наценками

Toyota постепенно расширяет рынки сбыта нового поколения своего знаменитого рамного внедорожника Land Cruiser Prado, в свежей генерации получившего индекс 250.

Не так давно эту модель начали продавать в США. И уже тогда ее цена значительно превышала рекомендованную производителем сумму в 77 тысяч долларов (около 7 миллиона рублей) на 23 тысячи долларов (примерно 2,3 миллиона рублей). Но жадности дилеров не оказалось предела и японский внедорожник подорожал еще раз.

Журнал «CarsCoops» сообщает о том, что некоторые американские дилеры (в частности в Калифорнии) самостоятельно увеличивают стоимость новых Land Cruiser Prado/250, которая кардинально отличается от прайс-листов, заявленных автопроизводителем.

При этом самая высокая наценка на знаменитый внедорожник «Тойоты» зафиксирована в автосалоне Koons Tysons Toyota в Вирджинии, где дилер накинул к рекомендованной цене «Ленд Крузера» 2024 года ни много ни мало 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) и сейчас продает этот внедорожник за рекордные 107 тысяч 169 долларов (9,8 миллиона рублей).

Что интересно, примерно за эти же деньги Land Cruiser сегодня можно купить и в России, но под заказ и не из США, а из Китая.

За машины, выпуск которых ведется в «Поднебесной», параллельные импортеры просят в среднем в районе 10 миллионов рублей с учетом доставки и затрат на оформление документов.