ДомойАвтоновости сегодняUrban Automotive превратила Land Rover Defender в «хардкорный» внедорожник

Urban Automotive превратила Land Rover Defender в «хардкорный» внедорожник

Стоимость пакета доработок сопоставима с ценой новой Lada Vesta

Текст: Алексей Шмидт
the land rover defender 130 turns into a fashion icon with 20k urban automotive makeup 229676 1 1

Британский внедорожник Land Rover Defender в удлиненной версии 130 дебютировал в середине 2022 года и получил простой «кроссоверный» дизайн, который со временем сильно примелькался на общественных дорогах. Решить эту проблему взялись тюнеры из ателье Urban Automotive, подготовившие для машины комплект внешних доработок. 

the land rover defender 130 turns into a fashion icon with 20k urban automotive makeup 1

Пакет получил название Urban Widetrack. Он состоит из длинного списка обновлений и дополнений, в который входит мощный двойной светодиодный модуль на крыше, расположенный прямо над лобовым стеклом, квадратные LED-дневные ходовые огни, спойлер на крыше и 22-дюймовые легкосплавные колесные диски. 

the land rover defender 130 turns into a fashion icon with 20k urban automotive makeup 3

Кроме того, доработанные «Дефендеры» получат надпись «Urban» на вентилируемом капоте из углеволокна, расширенный набор колесных арок Widetrack, упоры капота, дополнительные боковые вентиляционные отверстия, боковые подножки, брызговики, тонированные задние фонари, выхлопную систему Milltek Sport Performance, а также колпаки колес и шильдики с названием ателье. 

the land rover defender 130 turns into a fashion icon with 20k urban automotive makeup 2

Уже в стартовом варианте пакет включит в себя кожаную отделку салона в фирменном стиле Urban Automotive, плюс спортивные сиденья Recaro CS с карбоновой подложкой.

the land rover defender 130 turns into a fashion icon with 20k urban automotive makeup 4

Стоимость превращения Land Rover Defender в более брутальный внедорожник составляет скромные по меркам цены этой машины 15 тысяч 549 фунтов стерлингов или примерно 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с прайсом на новую Lada Vesta в дорогих комплектациях. 

Фото:Urban-Automotive

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+