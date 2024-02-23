Urban Automotive превратила Land Rover Defender в «хардкорный» внедорожник

Британский внедорожник Land Rover Defender в удлиненной версии 130 дебютировал в середине 2022 года и получил простой «кроссоверный» дизайн, который со временем сильно примелькался на общественных дорогах. Решить эту проблему взялись тюнеры из ателье Urban Automotive, подготовившие для машины комплект внешних доработок.

Пакет получил название Urban Widetrack. Он состоит из длинного списка обновлений и дополнений, в который входит мощный двойной светодиодный модуль на крыше, расположенный прямо над лобовым стеклом, квадратные LED-дневные ходовые огни, спойлер на крыше и 22-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Кроме того, доработанные «Дефендеры» получат надпись «Urban» на вентилируемом капоте из углеволокна, расширенный набор колесных арок Widetrack, упоры капота, дополнительные боковые вентиляционные отверстия, боковые подножки, брызговики, тонированные задние фонари, выхлопную систему Milltek Sport Performance, а также колпаки колес и шильдики с названием ателье.

Уже в стартовом варианте пакет включит в себя кожаную отделку салона в фирменном стиле Urban Automotive, плюс спортивные сиденья Recaro CS с карбоновой подложкой.

Стоимость превращения Land Rover Defender в более брутальный внедорожник составляет скромные по меркам цены этой машины 15 тысяч 549 фунтов стерлингов или примерно 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с прайсом на новую Lada Vesta в дорогих комплектациях.