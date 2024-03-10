Что будет, если скрестить Toyota Land Cruiser с Porsche (фото)

Как известно, рамные внедорожники не имеют почти ничего общего со спортивными автомобилями. Они обладают совершенно иной философией и предназначены не для того, чтобы быстро проезжать асфальтовые виражи, а чтобы успешно преодолевать препятствия на дороге.

Но одному владельцу Toyota Land Cruiser Prado захотелось объединить свою машину с Porsche. И на эту просьбу откликнулось ателье TLC 4×4.

В качестве исходной модели был взят внедорожник LC 1988 года выпуска (FJ62), которому добавили ряд деталей, характерных для автомобилей Porsche. Одна из них – 6,2-литровый мотор, выдающий 430 лошадиных сил.

Связку ему составила шестискоростная коробка передач, которая способна обеспечить японскому «рамнику» быстрые переключения.

Вместе с тем, Land Cruiser с налетом Porsche будет звучать почти как оригинальный спорткар благодаря 3-дюймовому выхлопу из нержавеющей стали.

Чтобы машина могла вовремя останавливаться после резких ускорений, для нее предусмотрели увеличенные тормозные диски и колодки. А за работу подвески в автомобиле предстоит отвечать совершенно новым пружинам OME и амортизаторам фирмы Fox Racing.

Остальные доработки, объединившие в себе Land Cruiser и Porsche, включили в себя появление у внедорожника серой отделки салона, которая была вдохновлена немецкой маркой.

Кожаные сиденья могут похвастать вставками, имитирующими дизайн ткани «Порше» из 60-х, а дверные панели спроектированы таким образом, чтобы напоминать двери классического 911-го.

Во сколько клиенту обошлась модернизация его Toyota Land Cruiser, сделавшего его близким родственником Porsche, не уточняется, но вряд ли дешево.