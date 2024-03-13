Российские умельцы создали уникальный двигатель, работающий как на дизеле, так и на бензине

Пока крупнейшие мировые автопроизводители изучают различные типы двигателей в попытках сделать их эффективными и экономичными, российские блогеры с YouTube-канала «Garage 54» разработали необычный силовой агрегат, аналогов которого сейчас не существует.

Речь идет о моторе, являющимся наполовину дизельным, а на остальную часть – бензиновым. Благодаря этому двигатель способен работать взаимозаменяемо с обоими видами топлива.

Несмотря на то, что технологически дизельный и бензиновый моторы являются совершенно разными (в дизельном воспламенение происходит за счет сжатия, а в бензиновом от искры), российские умельцы нашли способ заставить такой двигатель работать.

Для этого машине, в которую его установили, достались два карбюратора – один для 2-цилиндрового дизельного, а второй для аналогичного по количеству цилиндров бензинового мотора.

Удивительно, но двигатель завелся без сучка и задоринки. Но как только дизель попал в топливопровод, мотор начал выходить из строя. Вся эта картина сопровождалась стуком и синим дымом, идущим из выхлопной трубы.

Впрочем, даже с учетом этого гнилой и сильно побитой «вазовской четверке», которая опробовала на себе такой инновационный силовой агрегат, удалось продвинуться на существенное расстояние от точки старта.

По словам авторов этой задумки, разница в степени сжатия привела к тому, что дизельное топливо воспламенилось не так сильно, как было необходимо. Тем не менее, эксперимент был признан успешным и будет продолжен после того, как мотор окажется доработан.