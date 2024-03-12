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Modellista представила тюнинг для минивэнов Toyota Alphard

Он предназначен для того, чтобы сделать машину внешне эффектнее

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Modellista, являющаяся «придворным» тюнинг-ателье концерна Toyota, представила на суд общественности новый пакет доработок для популярной модели этой марки. Комплект улучшений получил минивэн Toyota Alphard актуального поколения. 

Стайлинг-кит, улучшающий внешний облик одной из самых продаваемых моделей Toyota в Японии, включает в себя: новые фары, другие задние фонари, модернизированные указатели поворота, переделанные задние фонари, а также перелицованную решетку радиатора. 

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Одной из интересных деталей в тюнинге Alphard от Modellista является появление в ее спойлере специальной подсветки синего цвета. Эта деталь способна выделять машину на дороге, особенно когда речь заходит о темном времени суток.

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В Modellista заявляют, что все доработки, в том числе связанные со светотехникой машины, являются абсолютно легальными для использования на дорогах общего пользования.

Яркость освещения настраивается таким образом, чтобы не слепить соседних водителей и соответствовать законам Японии (она должна быть не выше 300 кд/м2). 

Ценник на стайлинг-кит для Alphard пока не объявлен, но, скорее всего, каждую из его деталей, как и раньше, можно будет купить по отдельности. 

Источник:BestCarWeb
Фото:Modellista

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