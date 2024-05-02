Самый дешевый кроссовер Nissan скоро обновится

Компания Nissan ввела в свою модельную линейку кроссовер Magnite в 2020-м году. Автомобиль оказался самым доступным SUV в линейке японского автопроизводителя и с тех пор неплохо продается на рынках развивающихся стран. Но вскоре машину ждет плановый рестайлинг.

Инсайдерские СМИ сообщают о том, что обновленный Nissan Magnite получит незначительные косметические изменения, а также модернизированное оснащение.

Основные перемены произойдут в салоне машины, где появится другая обивка сидений и обновленный дизайн интерьера.

Кроме того, для автомобиля впервые станет доступен люк в крыше с электрическим приводом, но продавать его будут лишь в качестве опции, да еще и только в «топовых» комплектациях.

В Nissan намерены заметно повысить уровень безопасности своего самого доступного SUV, предложив для него сразу шесть подушек безопасности в базовом исполнении. А для тех покупателей, которым не хватало производительности, японцы собираются перенастроить литровые «атмосферники» и турбомоторы, чтобы они соответствовали мощностным показателям конкурентов.

Официальная премьера нового Nissan Magnite состоится в течение 2024 года.