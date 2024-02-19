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Анти-Suzuki Jimny от Toyota близок к премьере

Раскрыты все известные подробности

Текст: Михаил Романченко
toyota baby land cruiser

В конце прошлого года стало известно, что Suzuki отказала Toyota в использовании платформы внедорожника Jimny. Причем сделано это было в весьма агрессивной форме. В «Тойоте» все поняли и тут же взялись за собственный проект внедорожника, который должен оказаться соперником Suzuki Jimny. Что известно о перспективной новинке японской марки рассказали журналисты французского офиса издания «Motor1».

В качестве альтернативы Suzuki Jimny рассматривается внедорожник, который известен как «мини-Land Cruiser». Машине должен достаться ретро-дизайн, а в качестве платформы будет задействована электрическая концепция Compact Cruiser EV.

Копия toyota compact cruiser ev 1

Впрочем, ожидать, что внедорожник будет на 100-процентов «батарейным» не стоит. Для автомобиля собираются задействовать гибридную систему (пока непонятно, обычная или подключаемая). 

А вот технически машина вполне имеет шансы оказаться продвинутым «вездеходом» благодаря прочному шасси, состоящему из лонжеронов и поперечных балок. 

Кроме того, для внедорожника готовится 5-дверный кузов, длина которого составит примерно 4,3-метра, а ширина 1,86-метра (сопоставимо с пятидверной версией Suzuki Jimny).

toyota compact cruiser ev full size model exterior side view

Первым регионом, где такой автомобиль появится в продаже, станет Юго-Восточная Азия (скорее всего, Таиланд). Продажи машины должны начаться в конце 2024- начале 2025 года. 

Сколько будет стоить внедорожник сказать сложно, но его вряд ли сделают заметно дороже конкурента в лице того же Jimny, за который в зависимости от рынков сбыта сегодня просят примерно 2,8 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Источник:fr.Motor1

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