Toyota подверглась критике после плохих результатов краш-тестов

В линейке Toyota уже много лет значится кроссовер Raize. Субкомпакт, представляющий собой альтернативу модели Daihatsu Rocky, предлагается на развивающихся рынках и не так давно был доступен даже в России (по параллельному импорту). На днях машину решили испытать на безопасность в Латинской Америке. И результаты оказались печальными, вызвав поток серьезной критики в сторону Toyota.

Автомобиль подвергли краш-тестам по методике организации Latin NCAP. Несмотря на наличие в оснащении подушек безопасности Toyota Raize провалился в испытаниях.

К примеру машина обеспечила лишь незначительную защиту грудной клетки водителя, а сам кузов автомобиля в результате лобового удара на скорости в 64 километра в час продемонстрировал нестабильную структуру.

Маленький «паркетник» Toyota заработал 0 баллов в тесте на боковой удар при имитации столкновения со столбом, а также набрал всего 41% в категории «Защиты взрослых пассажиров», 72% в категории «Защита детей» и 59% в категории «Защита пешеходов и уязвимых участников дорожного движения».

После тестов организаторы подвергли «Тойоту» жесткой критике из-за того, что компания не стремится улучшать безопасность автомобилей, которые продаются в отдельных странах: