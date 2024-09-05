Новый внедорожник Toyota LandCruiser FJ будет стоить как половина LC 300 и дешевле Prado

До премьеры нового внедорожника Toyota, который расширит семейство Land Cruiser, остается не так много времени. Машину обещают представить уже этой осенью. Накануне инсайдеры раскрыли потенциальную стоимость этой модели. Ожидается, что «мини-Ленд Крузер» (именно так автомобиль прозвали в прессе) окажется значительно дешевле, чем его старшие родственники.

Австралийское издание «CarsGuide» пишет, что прайс на внедорожник LandCruiser FJ (потенциальное имя серийной машины) окажется ниже, чем на международных рынках стоит актуальное поколение модели Fortuner. Эксперты ориентируются на сумму до 50 тысяч долларов или 4,5-миллиона рублей.

Если эта информация подтвердится, то мини-вариант «Ленд Крузера» будет дешевле свежего поколения Prado (LC 250), а его стоимость по сравнению с флагманским Land Cruiser 300 окажется почти в половину ниже «топовой» версии этого внедорожника.

В основу LandCruiser FJ должна лечь новая платформа компании, которая дебютировала в бюджетной версии Toyota Hilux. «Тележка» носит название IMV0 и предусматривает наличие рамы и системы полного привода.

Ожидается, что длина автомобиля составит 4,5-метра, а расстояние между его осями будет равно 2,7-метрам. Список моторов внедорожника не раскрывается, но не исключен вариант, при котором он унаследует двигатель у соплатформенного Hilux Champ (продается в Таиланде). Мощность мотора той модели составляет 204 л.с., а пиковый крутящий момент равен 500 Нм.

Продажи Toyota LandCruiser FJ стартуют ориентировочно в начале 2025 года.