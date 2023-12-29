Suzuki отказала Toyota в просьбе поделиться с ней внедорожником Jimny

Компании Toyota и Suzuki активно обмениваются технологиями и платформами, о чем красноречиво говорит несколько проектов этих автопроизводителей. К примеру, в Европе Toyota RAV4 предлагается в том числе как Suzuki Across, тогда как Suzuki Baleno в Азии доступен и под именем Toyota Glanza.

Учитывая столь тесную кооперацию двух автомобильных брендов было бы логично, если бы Toyota позаимствовала у Suzuki ряд ее бестселлеров, включая рамный внедорожник Jimny и хэтчбек Swift. И недавно о таких намерениях стало известно в прессе. Но, как выяснилось накануне, ждать такого развития событий не стоит.

По информации издания «Motor1», в Suzuki выразили стойкое нежелание делиться с «Тойотой» двумя этими моделями, ссылаясь на их неотъемлемую роль в ДНК компании. Руководство гораздо менее крупного бренда опасается, что культовый статус Jimny и Swift будет размыт, если на них приклеят шильдки Toyota.

Вот как прокомментировал такие намерения партнеров представитель Suzuki:

«Это все равно, что попросить Toyota позволить нам воспользоваться фирменными эмблемами Land Cruiser. Модели, которые лежат в основе нашего бренда, не предназначены для совместного использования. И обе компании должны это уважать».

Источник утверждает, что Toyota проявляла большой интерес к «инженерному значению» Jimny, рассматривая его как более доступную альтернативу своим внедорожникам.

Кроме того, в качестве донора для одной из новинок этой компании активно рассматривался хэтчбек Swift, но «тойотовцы» не получили разрешение даже на него.