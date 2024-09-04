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Выяснились неожиданные подробности о новом поколении кроссовера Toyota Harrier 

Новый дизайн и супер-современные двигатели...

Текст: Алексей Шмидт
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В 2020 году популярный кроссовер Toyota Harrier перебрался в новое поколение. Автомобиль сменил платформу и дизайн, а также получил модернизированное техническое оснащение. В ближайшие годы эту модель ожидает очередной переход в свежую генерацию. По крайней мере об этом пишут японские инсайдерские СМИ.

Как Harrier изменится рассказали журналисты из «Страны восходящего солнца», сопроводившие свою информацию рендерами студии «Digimods Design».

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Авторы изображений предполагают, что внешние перемены в случае с новым Harrier включат появление у машины U-образных фар в виде «молота», решетки радиатора с наполнением в форме сот в проеме переднего бампера, которая будет напоминать универсал Crown, а также черной пластиковой облицовки дверей.

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Изменению в экстерьере автомобиля также могут подвергнуться вся подоконная линия и задние фонари, которые примут аналогичную с головной оптикой форму. 

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Ранее сообщалось о том, что в свежей генерации Toyota Harrier может оказаться первопроходцем для того, чтобы получить в свое оснащение современный полуторалитровый турбомотор NA, либо двухлитровый турбированный двигатель, разработанный таким образом, чтобы быть максимально углеродно нейтральным.

Ожидается, что такие силовые агрегаты смогут работать не только на бензине, но и на жидком водороде.

Их производительность пока не раскрывается, так как они все еще находятся в статусе концептов, но премьера как минимум одного в свежей генерации Harrier может состояться уже в 2026 году, когда сам кроссовер покажут журналистам и общественности.

Фото:Digimods Design

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