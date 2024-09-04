Выяснились неожиданные подробности о новом поколении кроссовера Toyota Harrier 

В 2020 году популярный кроссовер Toyota Harrier перебрался в новое поколение. Автомобиль сменил платформу и дизайн, а также получил модернизированное техническое оснащение. В ближайшие годы эту модель ожидает очередной переход в свежую генерацию. По крайней мере об этом пишут японские инсайдерские СМИ.

Как Harrier изменится рассказали журналисты из «Страны восходящего солнца», сопроводившие свою информацию рендерами студии «Digimods Design».

Авторы изображений предполагают, что внешние перемены в случае с новым Harrier включат появление у машины U-образных фар в виде «молота», решетки радиатора с наполнением в форме сот в проеме переднего бампера, которая будет напоминать универсал Crown, а также черной пластиковой облицовки дверей.

Изменению в экстерьере автомобиля также могут подвергнуться вся подоконная линия и задние фонари, которые примут аналогичную с головной оптикой форму.

Ранее сообщалось о том, что в свежей генерации Toyota Harrier может оказаться первопроходцем для того, чтобы получить в свое оснащение современный полуторалитровый турбомотор NA, либо двухлитровый турбированный двигатель, разработанный таким образом, чтобы быть максимально углеродно нейтральным.

Ожидается, что такие силовые агрегаты смогут работать не только на бензине, но и на жидком водороде.

Их производительность пока не раскрывается, так как они все еще находятся в статусе концептов, но премьера как минимум одного в свежей генерации Harrier может состояться уже в 2026 году, когда сам кроссовер покажут журналистам и общественности.