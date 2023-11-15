В Россию начали ввозить альтернативный Honda CR-V за 4 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V является одним из самых популярных автомобилей в линейке этого японского автопроизводителя. Компактный «паркетник» продается на большинстве рынков, где представлена сама компания, но как минимум в одной стране у этой модели существует альтернативный вариант, который недавно стал доступен и для покупателей в России.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров, обнаружив среди новинок российского рынка кроссовер Honda Breeze. Автомобиль представляет собой аналог Honda CR-V, который продается исключительно в Китае.

Производством таких машин в «Поднебесной» занимается совместное предприятие «Хонды» и местного автомобильного гиганта GAC. Кроссоверы выпускаются параллельно с CR-V, но сборкой последних занимается другое СП (Honda-Dongfeng).

Автомобили отличаются друг от друга разными дизайнами передних частей кузова, а также небольшой разницей в декоре интерьеров.

Honda Breeze продают в КНР с двумя вариантами двигателей на выбор. Младшим является 1,5-литровый турбомотор, выдающий 193 лошадиные силы. Ассистирует ему вариатор, а также передний или полный тип привода. Более дорогие машины комплектуются гибридной силовой установкой на базе 2-литрового ДВС, мощность которой составляет 215 л.с.

Судя по объявлениям, распространенным дилерами, которые торгуют параллельно импортированными автомобилями, в Россию приехали базовые версии кроссоверов Breeze. Это автомобили середины 2023 года выпуска с полным приводом.

Альтернативный вариант Honda CR-V для нашего рынка оценен минимум в 4 миллиона 30 тысяч рублей.