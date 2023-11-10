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В Россию привезли самый популярный автомобиль в мировой истории

Это одна из моделей Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Не так давно компания Toyota отчиталась об установлении рекорда по количеству собранных автомобилей за всю историю компании, перешагнув за отметку в 300 миллионов собранных машин (включая бренды Daihatsu, Lexus и Hino). 

Параллельно с этим была названа модель, которая стала лидером по продажам среди всех автомобилей в мире за всю историю – Corolla. С 1966 года японцы реализовали более 53 миллионов таких машин. Сегодня их можно купить, в том числе и России, но отнюдь седаны и универсалы, ввезенных к нам официально, а параллельно импортированные 4- и 5-дверки из других стран. 

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения «серых» дилеров, выяснив, что на российском рынке появилась свежая партия автомобилей Toyota Corolla 2023 года выпуска.

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Это седаны, оснащенные 1,2, 1,5- и 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью до 150 лошадиных сил, а также универсалы с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового ДВС.

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В качестве трансмиссии в них используется вариатор, а привод может быть только передним. Большая часть из таких автомобилей прибыла к нам из Китая, а некоторые из Японии (с правым рулем).

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Цены на такие автомобили начинаются с отметки в 1 миллион 700 тысяч рублей, но могут доходить и до суммы в 3 миллиона 499 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения, страны ввоза и жадности самого дилера. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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