Toyota выпустила так много автомобилей, что их можно припарковать на каждом километре между Землей и Солнцем 

Компания Toyota – один из самых известных мировых автопроизводителей, на машинах которых ездит практически весь земной шар. За многие десятилетия автомобили этой японской марки показали себя как очень качественные и надежные, что стало одним из факторов высочайшего спроса на них со стороны покупателей.

Накануне «тойотовцы» отчитались о рекордных показателях производства. За первую половину 2023 финансового года японцы смогли собрать более 5 миллионов 500 тысяч машин (+12,8%), а общее количество произведенных автомобилей компании за всю ее историю перевалило за отметку в 300 миллионов автомобилей.

Столь огромное число машин, выпущенных компанией, означает, что с начала своего появления Toyota ежегодно собирает в среднем по 3,4 миллиона авто.

Понять насколько много автомобилей произвела на свет японская марка можно проведя интересную аналогию. Как известно, среднее расстояние от Земли до Солнца составляет 150 миллионов километров.

С учетом количества выпущенных машин, каждый километр этого пути можно заполнить двумя припаркованными «Тойотами» и в последующие годы их число будет только расти.

Согласно отчету Toyota, самой популярной моделью в ее линейке за всю историю остается Corolla. С 1966 года тираж этого автомобиля составил 53 миллиона 399 тысяч экземпляров, то есть почти 18% от общего количества собранных машин компании с ее открытия.