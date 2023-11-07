В Россию привезли самый надежный седан в мире до 30 тысяч долларов по версии американцев

Honda остановила поставки своих автомобилей на российский рынок еще до февраля 2022 года из-за смены глобальной стратегии компании. И возвращаться к ним, очевидно, не намерена. Впрочем, это совсем не мешает машинам этой японской марки появляться на российском рынке путем ввоза из соседних стран по параллельному импорту.

Одной из таких моделей недавно стал седан «Хонды», который американские эксперты называют самым надежным в мире по цене до 30 тысяч долларов (2 миллиона 774 тысячи рублей).

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров в РФ (в Москве и Санкт-Петербурге) начали торговать новыми 4-дверками Honda Civic.

Машины 2023 года выпуска прибыли к нам по параллельным каналам. Их оснащение включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 180 лошадиных сил, связку которому составляет бесступенчатая вариаторная трансмиссия CVT.

Honda Civic интересен тем, что считается американскими автомобильными экспертами самым крепким седаном по цене до 30 тысяч долларов (2,7 млн рублей). Авторитетное агентство «Kelley Blue Book» ставит ему самую высокую оценку за надежность в сегменте, а также называет самым идеальным компактным автомобилем в мире.

Единственным минусом этой модели аналитики из США выделяют отсутствие у «Сивика» системы полного привода, которая есть у некоторых его конкурентов.

Но если в тех же Штатах за Civic 2023 года выпуска просят от 23 тысяч 750 долларов (примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей), то на российском рынке эта машина оценена чуть ли не в два раза дороже. Минимальная стоимость японского седана, привезенного по параллельному импорту, составляет 4 миллиона 190 тысяч рублей.