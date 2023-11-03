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Российским владельцам Toyota RAV4 2013-2018 годов выпуска посоветовали проверить свои машины

Они могут загореться из-за проблем с аккумулятором

Текст: Алексей Шмидт
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Накануне североамериканская организация NHTSA сообщила о том, что завершила расследование в отношении возгораний автомобилей Toyota RAV4, выписав предписание «Тойоте» об отзыве более 2 миллионов 200 тысяч машин 2013-2018 годов выпуска.

Часть из них сейчас может ездить, в том числе и по России, поэтому владельцам таких кроссоверов советуют проверить свои автомобили.

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Проблема в RAV4 обозначенных производственных лет связана с 12-вольтовой батареей, а если быть точнее с ее размерами и креплением.

В случае, если зажим не затянут крепко, заводской аккумулятор, размеры которого не совсем подходят под нишу, где устанавливается батарея, ерзает во время резких поворотов.

Все это приводит к тому, что появляется высокий риск короткого замыкания при соприкосновении положительной клеммы с прижимным механизмом. 

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Первые жалобы на этот дефект появились еще в 2021 году. Большинство зарегистрированных инцидентов происходили когда RAV4 находился в движении, а небольшая часть, когда зажигание машины было выключено. При этом многие кроссоверы перед пожаром заглохли. 

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Как пишет издание «Автотелеграм», почти все владельцы американских RAV4 2013-2018 годов выпуска в России, скорее всего, уже заменили заводские аккумуляторы, но не исключено, что в качестве новых были выбраны именно те, которые необходимы по сервисному предписанию Toyota.

Всем им советуют проверить надежно ли затянуто крепление батареи, а также при необходимости приобрести аккумулятор подходящего размера. 

Источник:Автотелеграм

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