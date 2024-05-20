Шестиколесный Apocalypse Hellfire – самый безумный семейный автомобиль в мире

Компания Apocalypse Manufacturing из США (штат Флорида) начала рекламную кампанию своего нового внедорожного монстра, получившего название Hellfire. Причем необычным образом. Автомобиль заявлен как семейный, способный быстро повысить его владельца до позиции самого крутого родителя в глазах детей.

Семейности машине, по задумке авторов этого маркетингового хода, должен придать ее 7-местный салон, тогда как все остальные атрибуты вряд ли можно назвать близкими к подобному типу автомобилей.

В основе внедорожника лежит Jeep Gladiator, который сильно преобразился внешне, получив дополнительную пару колес сзади, стальную решетку радиатора и бампер, а также 40-дюймовые покрышки, обутые на 22-дюймовые колеса фирмы APOC.

Клиренс вездехода увеличен с помощью 4-дюймового лифт-комплекта, что прямым образом отражается на высоте автомобиля.

Внутри машины установлены сиденья по схеме 2+2+3. Все они отделаны стеганой кожей, а остальные детали интерьера выполнены из других дорогостоящих материалов.

Приводит в движение Hellfire 6,2-литровый мотор Hemi V8 с турбонаддувом, выдающий более 800 лошадиных сил, весь крутящий момент с которого передается на все шесть колес.

Ценник на семиместный Hellfire стартует с отметки в 189 тысяч 999 долларов или 17 миллионов 270 тысяч рублей по нынешнему курсу.