Дилер Toyota в США насчитал покупателю нового Land Cruiser Prado бессмысленных «допов» на 1,4 миллиона рублей

Дилерские наценки стали суровой реальностью не только для российского автомобильного рынка, но и для американского. Как и у нас автосалоны делают все возможное, чтобы выжать из клиентов все до последней копейки. Один из таких примеров произошел в штате Калифорния, где покупателю нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250 (бывший Prado) насчитали бессмысленных «допов» на 15 тысяч долларов или почти 1,4 миллиона рублей.

О случае, с которым столкнулся клиент дилерского центра Toyota в США, рассказали на форуме «Reddit».

По словам покупателя Land Cruiser, машина обладает рекомендованной производителем розничной ценой в размере 77 тысяч 889 долларов (7 миллионов 80 тысяч рублей). Но в конечном счете к моменту покупки ее стоимость увеличилась еще на 15 тысяч долларов (примерно 1,4 миллиона рублей). Причем некоторыми бессмысленными для потенциального владельца опциями.

Дилерский центр Toyota Carlsbad добавил к цене машины четыре «допа». Они включили в себя сумму в 2995 долларов (272 тысячи рублей) за керамическую тонировку окон премиум-класса, еще столько же за ограниченную гарантию на лобовое стекло, 3 тысячи 995 долларов (365 тысяч рублей) за керамику кузова и почти 5 тысяч долларов (454 тысячи рублей) за «внедорожные» шины Falken WildPeak AT размером 265/70R18.

Не стоит говорить, что во всех случаях стоимость дополнительных опций была сильно завышена.

Так, к примеру, точно такие же покрышки в обычных розничных магазинах США продают по 280 долларов за штуку (25 тысяч рублей), а лобовое стекло для внедорожника предлагается за 600 долларов (54 тысячи рублей).

Примерно так же обстоят дела и с двумя другими дилерскими опциями, которые оказались покупателю не только без надобности, но еще и стоят гораздо дороже, чем если заказывать их в сторонней фирме.

Решился ли потенциальный обладатель Land Cruiser 250 раскошелиться на эти «допы» и приобрести желанную машину не уточняется.