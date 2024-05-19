Рестайлинг Sportage: как изменится самый популярный кроссовер Kia с обновлением

Sportage остается самой популярной моделью в SUV-линейке южнокорейского автопроизводителя Kia. Автомобиль, переживший смену поколений в 2021 году, продается многотысячными тиражами и даже несмотря на санкции представлен в России (благодаря параллельному импорту). В 2024 году для этой модели запланирован плановый рестайлинг. Как вместе с ним изменится бестселлер Kia показали независимые дизайнеры портала «Auto-Moto».

Художники французского издания уверены, что машину ждут эволюционные перемены в экстерьере, которые по большей части затронут ее переднюю часть кузова.

Реформенному автомобилю практически наверняка достанется совершенно иная по конструкции оптика, которая частично будет перекликаться со светотехникой большого электрического кроссовера EV9, а также свежего Sorento. Блок изменит форму и обзаведется вертикальными клыками вместо компактных бумерангов, которые были раньше.

Рендер рестайлингового Kia Sportage

Кроме того, машина лишится большей части верхней радиаторной решетки, которую перенесут в отверстие воздуховода снизу, а также сможет похвастать более сложным по форме передним бампером и другим дизайном колесных дисков.

Актуальный Kia Sportage

Часть изменений ждет и внутреннее убранство машины, но как сильно поменяется салон машины пока сказать сложно.

А вот в технической части никаких глобальных перемен ждать точно не стоит. Sportage с большой долей вероятности сохранит актуальную гамму двигателей, в которую сегодня входят бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки.

Премьера модернизированного «Спортейджа» состоится до конца текущего года.