В Россию завезли современный аналог истинного Land Rover Defender 

Компания Land Rover разочаровала многих поклонников ее классического внедорожника Defender, полностью изменив его философию в новом поколении. Машине достался несущий кузов и независимые подвески, которые сложно ассоциировать с преодолением серьезного бездорожья.

Другой британский автопроизводитель Ineos вовремя понял, что это его шанс, и выпустил внедорожник Grenadier, который считается духовным преемником знаменитого «Дефендера». А недавно он стал доступен и для россиян.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли первый экземпляр Ineos Grenadier 2024 года выпуска. Это машина в максимально адаптированной под бездорожье версии Trialmaster, оснащенной блокировками дифференциалов как спереди, так и сзади, внедорожными покрышками, а также дополнительным оборудованием в виде шноркеля, второго аккумулятора и многого другого.

Утверждается, что машина сошла с конвейера в феврале этого года. Под ее капотом располагается 3-литровый бензиновый мотор BMW B58 мощностью 286 лошадиных сил и 450 Нм, работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Grenadier обладает кузовом, выполненным из алюминия и композитных материалов, который установлен на стальную лестничную раму. Во всевозможных тестах машина демонстрирует себя как продвинутый вездеход, не уступающий по характеристикам прежнему Defender.

Жаль, но стоит такой внедорожник в России совсем недешево. За единственный ввезенный к нам экземпляр Grenadier 2024 года выпуска продавец собирается выручить 10 миллионов 800 тысяч рублей.