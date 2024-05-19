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Chevrolet Corvette с пробегом всего 53 км забыли в сарае на 42 года

Его отмыли и теперь думают что с ней делать дальше

Текст: Ростислав Архипов
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Редкие находки так называемых «капсул времени» привлекают немало внимания со стороны пользователей интернета, особенно когда речь идет о редких по нынешним временам автомобилях. Один из таких немногочисленных случаев недавно произошел в США, о котором поведали местные профильные СМИ.  

Блогеры с YouTube-канала «WD Detailing» познакомили своих подписчиков с автомобилем Chevrolet Corvette 1982 года выпуска. Его «фишкой» является пробег, равный всего 33 милям или 53 километрам. 

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Утверждается, что машиной владел некий фермер, который явно был поклонником «Корветов».

Конкретно этот экземпляр является моделью Collector’s Edition и выделяется заметными глазу визуальными элементами, такими как черно-серая краска на дверях, сиденьях и капоте, а также отделанным красной кожей салоном.

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Мужчина приобрел эту машину и с целью сохранности поставил ее в сарай, где она простояла без движения целых 42 года. Несмотря на небольшой пробег, длительное нахождение в сарае привело к тому, что его кузов сильно загрязнился, а в открытых полостях мыши обустроили свои гнезда. 

YT 1982 Chevrolet Corvette Collector Edition 33 Miles 1

Автомобиль аккуратно извлекли из сарая и отправили его в детейлинг-центр, где машину отмыли от грязи, отполировали. Впрочем, заводить ее двигатель новые хозяева пока не решаются и думают, как поступить с этой «капсулой времени».

Фото:WD Detailing

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