Chevrolet Corvette с пробегом всего 53 км забыли в сарае на 42 года

Редкие находки так называемых «капсул времени» привлекают немало внимания со стороны пользователей интернета, особенно когда речь идет о редких по нынешним временам автомобилях. Один из таких немногочисленных случаев недавно произошел в США, о котором поведали местные профильные СМИ.

Блогеры с YouTube-канала «WD Detailing» познакомили своих подписчиков с автомобилем Chevrolet Corvette 1982 года выпуска. Его «фишкой» является пробег, равный всего 33 милям или 53 километрам.

Утверждается, что машиной владел некий фермер, который явно был поклонником «Корветов».

Конкретно этот экземпляр является моделью Collector’s Edition и выделяется заметными глазу визуальными элементами, такими как черно-серая краска на дверях, сиденьях и капоте, а также отделанным красной кожей салоном.

Мужчина приобрел эту машину и с целью сохранности поставил ее в сарай, где она простояла без движения целых 42 года. Несмотря на небольшой пробег, длительное нахождение в сарае привело к тому, что его кузов сильно загрязнился, а в открытых полостях мыши обустроили свои гнезда.

Автомобиль аккуратно извлекли из сарая и отправили его в детейлинг-центр, где машину отмыли от грязи, отполировали. Впрочем, заводить ее двигатель новые хозяева пока не решаются и думают, как поступить с этой «капсулой времени».