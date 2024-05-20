Раскрыты самые «неубиваемые» кроссоверы по состоянию на 2024 год

Кроссоверы и внедорожники сегодня являются одними из самых популярных автомобилей на почти любом мировом рынке. И на это есть веские причины. Они эффективны, безопасны и универсальны. Но вне зависимости от того, в каком кузове машина, для большинства покупателей важна ее надежность.

Журнал «US News and World Reports» опубликовал рейтинг надежности кроссоверов в 2024 году. Авторы этого ТОП-а опирались на информацию, размещенную аналитиками «J.D.Power».

В список вошли 16 кроссоверов и внедорожников с лучшими оценками в категории «беспроблемная эксплуатация». Что интересно, лучшая Toyota заняла в нем только девятое место, тогда как первая половина ТОП-а была почти полностью оккупирована американскими автомобилями.

Первое место в этом рейтинге неожиданно занял кроссовер Chevrolet Equinox. Машине за надежность присудили 90 баллов из 100. Серебро достались Nissan Murano с результатом в 89 баллов из 100 возможных. А замкнул тройку самых «неубиваемых» кроссоверов и внедорожников в 2024 году GMC Terrain, набравший в «заокеанском» рейтинге 88 баллов из 100.

Весь список самых надежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году выглядит следующим образом:

1 место – Chevrolet Equinox (90/100);

2 место – Nissan Murano (89/100);

3 место – GMC Terrain (88/100);

4 место – Chevrolet Blazer (88/100);

5 место – Kia Seltos (87/100);

6 место – Buick Encore GX (87/100);

7 место – Ford Bronco Sport (87/100);

8 место – Kia Soul (87/100);

9 место – Toyota 4Runner (86/100);

10 место – BMW X4 (85/100);

11 место – Alfa Romeo Stelvio (85/100);

12 место – Hyundai Venue (85/100);

13 место – Chevrolet Trailblazer (84/100);

14 место – Jeep Wrangler (84/100);

15 место – Subaru Forester (84/100);

16 место – Kia Sportage (83/100).