На Duster 3 поколения проехали 2,500 км: чем он удивил и чем разочаровал зарубежных журналистов

Премьера третьего по счету поколения кроссовера Dacia, продающегося в зависимости от рынка как под брендом Dacia, так и Renault, состоялась в конце осени прошлого года. С тех пор автомобиль появился в продаже на некоторых рынках, в том числе в Европе.

Популярный французский журнал «L’argus» протестировал Duster 3 генерации, проехав на нем более 2500 км по всем типам дорог, и выявил все плюсы и недостатки нового кроссовера.

На тест был взят автомобиль серого цвета в мягко-гибридной версии с мотором TCe мощностью 130 лошадиных сил, передним приводом и обутый в 18-дюймовые колесные диски (комплектация Journey).

Журналисты из Франции похвалили новый Duster за производительность его двигателя, низкий расход топлива (6,3 литра на 100 км в смешанном цикле), выросший акустический комфорт (пропали шумы из колесных арок), хорошую работу подвески, заметно прибавившее качество кузова, лакокрасочного покрытия и отделки салона.

Кроме того, машина удостоилась высокой оценки за ее мультимедийную систему и способности при езде по бездорожью даже в переднеприводной версии.

Список минусов автомобиля оказался куда менее широким, но включил в себя нестабильное электрическое рулевое управление, при котором руль ощущается слишком легким на высоких скоростях, плохую обзорность с водительского кресла (из-за более высокой линии кузова и угловатого заднего стекла).

Еще испытателям свежего «Дастера» не понравились аэродинамические шумы кузова на скорости свыше 110 км/ч, отсутствие у этого варианта мотора (TCe 130) версии с автоматической коробкой передач, а также плохо откалиброванная система автоматического переключения дальнего света фар.

Напомним, новый Renault Duster не так давно начали предлагать и в России. Цены на машины, которые собираются привезти по параллельному импорту под заказ, начинаются с отметки в 3 миллиона рублей.