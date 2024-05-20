Быстрая езда не всегда позволяет сэкономить время: это доказывает математика

Многие водители стараются ехать как можно быстрее, когда спешат поскорее добраться до места назначения. Логика подсказывает, что чем выше ваша скорость, тем меньше времени уйдет на прохождение дистанции. И это правда. Вот только у скорости и времени существует и обратная зависимость, которая доказывается простой математикой.

В России максимально разрешенная скорость на автомагистрали составляет 130 километров в час. Считается, что переход за эту цифру на спидометре кратно увеличивает риски безопасности как для нарушителя, так и для остальных участников дорожного движения. И, как выяснил Daily-Motor.Ru, это не всегда позволяет значительно сэкономить время.

Вот простой пример. Если мы едем со скоростью 60 километров в час, то нам требуется 60 секунд, чтобы преодолеть 1 километр пути. Но если скорость равна 120 километрам в час, то на преодоление той же дистанции необходимо всего 30 секунд.

Это в два раза меньше, а значит мы действительно преодолеваем расстояние в два раза быстрее. Здесь все нормально. Но если ехать не 130 километров в час, а к примеру 150 км/ч? Тут как раз все не так очевидно.

Математика говорит, что когда мы увеличиваем скорость с 20 до 40 километров в час, то это позволяет в два раза сократить время на преодолении дистанции, так как скорость увеличивается в те же 2 раза. Однако прибавляя скорость с 40 км/ч еще на 20 км/ч необходимое время для преодоления каждого километра пути не уменьшается с той же скоростью.

На скорости 50 км/ч каждый пройденный километр «обходится» водителю в 72 секунды времени, на скорости в 70 км/ч – 51 секунду (на 21 секунду меньше), на скорости 90 км/ч – 40 секунд (на 11 секунд меньше), на скорости 110 км/ч – 32 секунды (на 8 секунд меньше), а на скорости 130 км/ч – 27 секунд (на 5 секунд меньше).

Если продолжить эти подсчеты, то получается, что на скорости 150 км/ч на каждый пройденный километр уходит 23 секунды (всего на 4 секунды меньше), а на 170 км/ч эта цифра сокращается еще сильнее – 21 секунда (на 2 секунды меньше)…

Другими словами, если увеличить скорость со 130 до 150 километров в час, то экономия времени на каждый километр пути составит всего 4 секунды. Это связано с обратно пропорциональной зависимостью между скоростью и временем в пространстве.