В Японии ждут, что новый Toyota Land Cruiser FJ станет мировым бестселлером

С прошлого года ходят упорные слухи о том, что Toyota разрабатывает мини-вариант внедорожника Land Cruiser. Машина должна будет присоединиться к актуальному семейству таких автомобилей и оказаться самой компактной как в гамме, так и во всей линейке внедорожников автопроизводителя.

Накануне в японском журнале «BestCarWeb» вышла заметка, посвященная этому проекту, в которой ее авторы уверены, что такой автомобиль ждет мировой успех.

По мнению экспертов из «Страны восходящего солнца», Land Cruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так) быстро достигнет тех же тиражей, которыми продаются его старшие родственники Land Cruiser 250 и 300, став бестселлером не только в Японии, но и в мире.

Инсайдеры утверждают, что новый внедорожник Toyota будет построен на платформе тайского пикапа Hilux Champ (IMV0). Его длина составит от 4600 до 4700 мм, а ширина и высота будут равны по 1850 мм соответственно.

Машине достанется квадратный дизайн, характерный для всей линейки «Ленд Крузеров», с широким пластиковым обвесом по периметру кузова, объемными бамперами и полноразмерной «запаской» на пятой двери.

Что касается силовых агрегатов, то в качестве них в Японии называют 2-литровый бензиновый мотор и 2,5-литровый гибрид из существующей линейки моторов Toyota, но их точные характеристики пока засекречены.

Представить новый вариант Toyota Land Cruiser собираются в 2025 году.