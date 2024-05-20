Дизельный Kia Sportage провалил тест на надежность: мотор сломался уже на 53.000 км

Немецкое издание «Auto Bild» занимается тем, что ежегодно ищет самые надежные автомобили. При этом журналисты опираются на собственную статистику. В течение одного-трех лет купленные для тестов машины проезжают 100 тысяч километров. Каждая поломка или дефект отмечаются испытателями и включаются в итоговую оценку при подведении итогов. Затем автомобиль подвергается разборке и проверке деталей на износ.

В последнем тесте немцев произошла настоящая сенсация. Популярный кроссовер Kia Sportage провалил тест, проехав без поломок чуть больше половины из необходимого километража. Машина выбыла из испытания на отметке в 53 тысячи 514 километров из-за поломки двигателя.

Тест актуального поколения Kia Sportage, оборудованного дизельным мотором 1,6 CRDi и 48-вольтовым стартер-генератором начались еще осенью 2022 года.

С тех пор машина демонстрировала себя вполне нормально и даже нравилась своим поведением испытателям, но в какой-то момент ее двигатель начал терять мощность, а затем на приборной панели загорелась лампочка «Check Engine».

Автомобиль доставили в сервис и разобрали его силовой агрегат, где сразу же нашлась крошечная трещина в области моста между третьим и четвертым цилиндрами. По мнению экспертов, причиной поломки оказался недостаток охлаждающей жидкости, что приводило к тепловым перегрузкам двигателя.

Информацию передали в Kia, где ее специалисты заявили, что к поломке действительно привела постепенная потеря охлаждающей жидкости, вероятно, вызванная утечкой из одного из шлангов.

В компании взяли этот вопрос на проработку, но в тесте ее кроссоверу Sportage это уже не поможет. Машина выбыла из испытаний, а значит по итогам тестов войдет в список самых ненадежных автомобилей для покупки.