Mitsubishi намекнула на новое поколение внедорожника Pajero Sport

Две недели назад компания Mitsubishi показала, как изменится ее внедорожник Pajero Sport (на некоторых рынках Montero Sport) с обновлением. Это оказалась финальной модернизацией перед переходом модели в новое поколение. Накануне выяснилось, как может выглядеть следующая генерация внедорожника. Причем его изображение «подкинул» в Сеть сам автопроизводитель.

На этой неделе Mitsubishi провела специальное мероприятие, огласив свои планы до 2030 года. На презентации официальным лицам были показаны несколько слайдов с грядущими новинками компании. Среди них журналисты заметили внедорожник, который вполне может оказаться грядущим поколением Pajero Sport.

Судя по затемненному изображению, автомобиль представляет собой все тот же крупный внедорожник с большим клиренсом, что и раньше. Но отличительной чертой его нового дизайна может стать массивный блок светодиодных дневных ходовых огней, проходящий через всю переднюю часть кузова.

Кроме того, на крыше машины на тизерах виднеются массивные рейлинги, а ее колеса большого диаметра обуты во внедорожные покрышки.

Разумеется, никаких технических подробностей о проекте нового Pajero Sport от Mitsubishi не последовало. Хотя большинство экспертов ждет, что машина в будущем поколении изменится не только внешне, но и технически, обзаведясь более современным двигателем и трансмиссией, характеристики которых сейчас засекречены.

Премьеру новый Mitsubishi Pajero Sport/Montero Sport должен справить в течение 2025 года.