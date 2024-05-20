Не продавайте эти автомобили – они будут только дорожать 

Для одних покупателей автомобиль – это средство передвижение, но для других может быть инвестицией. Несмотря на то, что с годами машины склонны к тому, чтобы терять в цене (только не в России), некоторые модели с возрастом подвергаются переоценке, которая наоборот увеличивает их стоимость. И чаще всего это связано с тем, что они особенные.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала четыре автомобиля из 21 века, которые в будущем будут только дорожать, а владение ими можно расценивать как отличный способ заработать.

Honda S2000

Если разговор заходит о машинах, которые точно будут переоценены, то своим примерном это уже демонстрирует Honda S2000. Автомобиль, производство которого уже давно свернуто, остается одной из самых привлекательных спортивных машин этого столетия.

Родстер продавался до середины 2000-х и оснащался производительным бензиновым двигателем мощностью 241 лошадиную силу, способным раскручиваться до 8 тысяч оборотов в минуту без использования какого-либо наддува.

Ford Focus RS

Отмеченный всеми известными автомобильными журналистами своей производительностью «заряженный» хэтчбек весил всего 1280 кг, и в годы существования мог похвастать самым радикальным динамическим поведением.

Отчасти это было связано с его бензиновым мотором мощностью 215 лошадиных сил и 310 Нм, что по тем временам были впечатляющими цифрами в этом классе.

Volkswagen Golf R32

Автомобиль, удивлявший водителя и пассажиров отличной динамикой, управляемостью и захватывающим звуком 3,2-литрового бензинового атмосферного мотора мощностью 250 лошадиных сил. Он не был супер быстр, но стал настоящей классикой, за которой теперь охотятся многие «ваговоды». И в будущем спрос на него, а значит и цены будут только расти.

Subaru Impreza WRX STI

Замыкает четверку машин из 21 века, которые будут только дорожать, икона начала «нулевых» и чемпионата мира по ралли. Особенно высоко ценятся версии WRX STI, посвященные гонщику Ричарду Бернсу. Цена таких машин уже сейчас способна взлетать до высот, которые не снятся даже новым «заряженным» Subaru.