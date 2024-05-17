Toyota выпустит новый спортивный автомобиль за 2 миллиона рублей

Премьера прототипа Toyota S-FR от Toyota состоялась еще в 2015-м году. Автомобиль позиционировался как потенциальный «убийца» бестселлера Mazda MX-5 (Miata), но до конвейера он так и не добрался.

Спустя девять лет стало известно, что Toyota возобновила работы над этим проектом. И, походе, ему предстоит заметно отличаться от варианта 2015-года.

Концепт Toyota S-FR 2015 года

Японская газета «BestCarWeb» опубликовала первые рендерные изображения нового бюджетного спорткара «Тойоты» (на фото ниже), который разрабатывается совместными усилиями инженеров Daihatsu (входит в Toyota) и Suzuki.

Длина автомобиля должна составить около 4000 мм, а его ширина оказаться равна от 1700 до 1750 мм при колесной базе в 2480 мм. Машину хотят сделать максимально легкой (до 1100 кг), а в качестве ее конкурента по-прежнему видят Mazda MX-5.

Под капотом спортивного бюджетника должен расположиться 1,3-литровый турбированный 3-цилиндровый мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная МКПП или 8-диапазонный «автомат», а также система заднего привода.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но японские инсайдеры пишут о цифре в 3 миллиона 500 тысяч иен (это около 2 миллионов рублей по текущему курсу).

В продажу новинка Toyota должна поступить в промежутке между 2026 и 2027 годом.