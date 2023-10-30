В Россию собираются ввозить самый беспроблемный внедорожник в мире

Компания Lexus (наряду с головной маркой Toyota) всегда славилась тем, что выпускает очень надежные автомобили, но с недавнего времени официальный ввоз ее машин в Россию поставлен на «стоп».

Отныне поставками «Лексусов» на наш рынок занимаются исключительно параллельные импортеры, которые подготовили для покупателей в РФ одно интересное предложение, но не с точки зрения цены, а в плане надежности.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения так называемых «серых» дилеров, выяснив, что в Россию предлагают ввезти новый внедорожник Lexus GX. Это рамный автомобиль 2023 года выпуска, переживший этим летом полноценную смену поколения, с которым ему достался более строгий внешний облик, другое шасси и современный двигатель.

Речь идет о 3,4-литровом бензиновом турбомоторе V6, который выдает 354 лошадиные силы. Он сменил в агрегатной гамме GX устаревший атмосферный V8.

Связку новому ДВС составила 10-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Интересный момент, касающийся нового GX, заключается в том, что этот автомобиль называют самым беспроблемным внедорожником в мире по версии журнала «CarEdge».

Оценка надежности машины, которая совсем недавно вышла в продажу на мировом рынке в новой генерации, составляет 5 баллов из 5 возможных, что делает ее лучшей не только в классе внедорожников, но и в категории среднеразмерных SUV.

Предзаказ на Lexus GX для российских покупателей уже открыт. Первая поставка таких машин запланирована на декабрь 2023 года. Что касается цены, то стоит такой внедорожник совсем недешево. За него собираются просить 18 миллионов рублей.