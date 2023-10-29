В Россию привезли самый надежный премиальный электромобиль на планете

За последнее время российский авторынок пополнился множеством представителей сегмента электромобилей, ввезенных как официально, так и по параллельному импорту. Но особняком среди последних всегда стоят автомобили американской марки Tesla. Недавно на наш рынок поступило несколько экземпляров таких электрокаров, которые считаются самыми надежными среди роскошных «электричек» в мире.

По информации Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в Россию небольшую партию седанов Tesla Model S.

Это автомобили 2023 года выпуска с околонулевыми пробегами в нескольких версиях: Long Range, а также самой мощной S Plaid. Мощность первой составляет 670 лошадиных сил, а второй и вовсе превышает 1000 л.с. Запас хода машин достигает отметки в 634 км.

Все новые Model S, появившиеся в продаже на нашем рынке, были закуплены в Китае, где и осуществляется их производство.

Цены на такие автомобили сейчас стартуют от 10 миллионов 150 тысяч рублей и легко могут доходить до цифры в 16 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от версии и уровня оснащения.

Tesla Model S интересна еще и тем, как ее позиционируют на мировом рынке авторитетные экспертные издания. Согласно исследованию портала «iSeeCars», именно эта модель компании «Тесла» является самым надежным премиальным электромобилем на планете с оценкой в 9,4 балла из 10.

Model S опережает по этому показателю на внушительные 2,2 балла своего родственника в линейке компании – Model 3, а также BMW i3.