Немцы похвалили аккумулятор хэтчбека VW ID.3 после испытаний на долговечность

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей, невысокая долговечность их тяговых аккумуляторов. В Германии существует организация «ADAC», которая в том числе занимается тестами батарей электрокаров. Последним «пациентом» немцев стал местный хэтчбек VW ID.3, удостоившийся от экспертов похвалы.

Машина эксплуатировалась на протяжении 100 тысяч километров в активном режиме, не соблюдая рекомендации Volkswagen по зарядке, и после преодоления этой отметки на одометре сохранила 93% емкости аккумулятора.

В «ADAC» заявили, что итоговый показатель емкости батареи оказался в пределах ожиданий и превзошел многие другие популярные электромобили, которые тестировались организацией ранее.

Утверждается, что в рамках тестов эксперты неоднократно использовали для пополнения аккумулятора ID.3 быстрые зарядные устройства, а также часто заряжали машину до 100 процентов и оставляли ее подключенной к сети (иногда на несколько дней), что не рекомендуется автопроизводителями.

Тем не менее популярный немецкий электрический хэтчбек потерял всего 7% от общей емкости батареи.

Несмотря на положительные отзывы на тяговый аккумулятор у экспертов «ADAC» оказалось несколько претензий к ID.3.

В частности, «Фольксвагену» было рекомендовано увеличить мощность фирменной зарядки, сделать трансмиссию машины более эффективной, а также увеличить запас хода ID.3 в холодное время года.