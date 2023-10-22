Nissan придумал как превратить фургон Caravan в японскую гостиную на колесах 

Что приходит в голову, когда речь заходит о роскошном фургоне? Для большинства это кожаные интерьеры с ультраудобными креслами, а для других – множество гаджетов для развлечений в дороге. Но в Nissan видят подобный вид автомобиля несколько иначе и уже продемонстрировали собственный взгляд на этот счет.

В Японии появилась специальная версия модели Caravan под названием MYROOM Launch Edition. Машина представляет собой гостиную на колесах в местном стиле и спроектирована самим «Ниссаном».

Снаружи машина выглядит почти как обычный Caravan, отличаясь только наличием глянцевых черных деталей на кузове, однако внутри представляет собой не грузовое пространство, а место, максимально ориентированное на комфортное времяпрепровождение.

Полностью пересмотренная компоновка салона предлагает пространство с мебелью и отсеками для вещей, которые склеили из натурального дерева. По краям и спереди установлены специальные пуфики, которые при желании можно превратить как в кресла и скамейки для сидения, так и одно большое спальное место.

Для большего комфорта предусмотрены широкие окна, занавешенные жалюзи, а также уникальное внутреннее освещение, которое можно приглушить в соответствии с настроением пассажиров.

Nissan предлагает сразу два типа кроватей внутри. Первый – обычная раскладушка, которую можно убрать и использовать в качестве полки. Тогда как второй представляет собой более гибкий вариант складной лежанки, которую можно конфигурировать различными способами.

В интерьер также встроен стол. Его можно регулировать и перемещать по всей импровизированной комнате.

Опционально можно заказать портативный аккумулятор, который позволит подключить всю необходимую для отдыха или работы технику.

Ценник на необычный Caravan уже объявлен. В Японии за бензиновую версию этого фургона просят от 6 миллионов 134 тысяч 700 йен (3 миллиона 900 тысяч рублей).

Дизельный вариант машины стоит от 6 миллионов 802 тысяч 400 йен (4 миллиона 330 тысяч рублей). А за самую дорогую модификацию с полным приводом придется выложить 7 миллионов 140 тысяч 100 йен (4 миллиона 550 тысяч рублей по текущему курсу).