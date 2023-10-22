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Nissan придумал как превратить фургон Caravan в японскую гостиную на колесах 

Внутри можно будет почувствовать себя как дома

Текст: Алиса Шашкова
caravan living room

Что приходит в голову, когда речь заходит о роскошном фургоне? Для большинства это кожаные интерьеры с ультраудобными креслами, а для других – множество гаджетов для развлечений в дороге. Но в Nissan видят подобный вид автомобиля несколько иначе и уже продемонстрировали собственный взгляд на этот счет. 

В Японии появилась специальная версия модели Caravan под названием MYROOM Launch Edition. Машина представляет собой гостиную на колесах в местном стиле и спроектирована самим «Ниссаном».

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Снаружи машина выглядит почти как обычный Caravan, отличаясь только наличием глянцевых черных деталей на кузове, однако внутри представляет собой не грузовое пространство, а место, максимально ориентированное на комфортное времяпрепровождение. 

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Полностью пересмотренная компоновка салона предлагает пространство с мебелью и отсеками для вещей, которые склеили из натурального дерева. По краям и спереди установлены специальные пуфики, которые при желании можно превратить как в кресла и скамейки для сидения, так и одно большое спальное место. 

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Для большего комфорта предусмотрены широкие окна, занавешенные жалюзи, а также уникальное внутреннее освещение, которое можно приглушить в соответствии с настроением пассажиров. 

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Nissan предлагает сразу два типа кроватей внутри. Первый – обычная раскладушка, которую можно убрать и использовать в качестве полки. Тогда как второй представляет собой более гибкий вариант складной лежанки, которую можно конфигурировать различными способами.

В интерьер также встроен стол. Его можно регулировать и перемещать по всей импровизированной комнате. 

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Опционально можно заказать портативный аккумулятор, который позволит подключить всю необходимую для отдыха или работы технику. 

Ценник на необычный Caravan уже объявлен. В Японии за бензиновую версию этого фургона просят от 6 миллионов 134 тысяч 700 йен (3 миллиона 900 тысяч рублей).

Дизельный вариант машины стоит от 6 миллионов 802 тысяч 400 йен (4 миллиона 330 тысяч рублей). А за самую дорогую модификацию с полным приводом придется выложить 7 миллионов 140 тысяч 100 йен (4 миллиона 550 тысяч рублей по текущему курсу). 

Источник:TopGear

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