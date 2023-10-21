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Шпионим за новым Nissan Patrol (Y63): машина «засветилась» на дорогах Дубая (много фото)

Его представят уже в следующем году

Текст: Михаил Романченко
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Японский внедорожник Nissan Patrol в текущей генерации продается уже более 13 лет. За этот период он дважды повергся модернизации, но о переходе в новое поколение до сих пор не было и речи. Но, похоже, этот момент наступит уже в обозримом будущем, поскольку тестовые прототипы нового Patrol (индекс Y63) уже выехали на первые испытания.

В распоряжении Daily-Motor.Ru появились свежие фотографии внедорожника новой генерации, который на этой неделе обкатывался на дорогах Дубая (ОАЭ). Как отмечают очевидцы, поделившиеся с нами ее снимками, машину заметили проезжающей по шоссе шейха Зайда неподалеку от Музея будущего.

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Тестовый автомобиль был плотно закамуфлирован, что не позволяло полноценно рассмотреть не только его экстерьерные детали, но и салон (внутреннее убранство скрыли залепив боковые окна черными сетками).

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Впрочем, даже несмотря на маскировку, прототип частично приоткрыл завесу того, какие изменения могут ждать японский внедорожник со сменой поколения.

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Предполагается, что у машины будет полностью перелицованная передняя часть кузова с двухуровневой оптикой, а также другим бампером и радиаторной решеткой. 

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Сзади автомобилю могут достаться фонари, выполненные в форме бумерангов, плюс иная дверь багажника и модернизированный бампер.

Продавать новый Patrol планируют с 3,5-литровым бензиновым турбомотором на 427 лошадиных сил и 700 Нм. Ассистировать ему будет девятидиапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Дебют новинки запланирован на 2024 год. 

Фото:Daily-Motor.Ru

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