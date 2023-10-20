Ferrari собиралась «засудить» дилера за поддельный F430 на базе Ford: что из этого вышло

Как правило, автопроизводителям нет никакого дела до того, как используют дизайн их машин различные гаражные ателье, специализирующиеся на переделках машин. Но на этот раз все пошло немного не так.

Странная история пришла из Испании, где Ferrari решила жестким образом защитить свои интеллектуальные права на модель F430, подав в суд на дилера, продающего подержанные автомобили за то, что в его распоряжении была реплика ее спорткара, основанная на Ford Cougar.

Сага началась еще в октябре 2018 года, когда дилерский центр приобрел копию Ferrari F430 Scuderia у частного продавца, после чего задействовал ее в качестве машины для отдела продаж, нанеся на кузов наклейки с логотипом компании. Но спустя всего несколько недель полиция конфисковала машину и использовала ее в качестве улики против креативных бизнесменов.

Оказалось, что инициатором иска стала сама Ferrari, выдвинувшая уголовные обвинения против дилера и требующая для него штрафа в размере 2,1 миллиона евро (215 миллионов рублей) плюс одного года тюремного заключения для хозяев автосалона.

Как сообщает испанское издание «Periodismo Del Motor», затея Ferrari обернулась провалом. Суд встал на сторону автосалона и признал, что дилер непричастен к переделке машины, а уже приобрел ее в модифицированном состоянии.

Более того, он использовал его в качестве автомобиля для сотрудников и на момент изъятия не было никаких признаков того, что дилер планировал его продать.

Наконец, несмотря на то, что автомобиль сильно похож на Ferrari F430 Scuderia, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что речь идет о подделке, а не об оригинальном спорткаре.

В итоге иск автопроизводителя к дилерскому центру был отклонен и автосалон не ждет никакое наказание, однако в Ferrari не исключают возможность обжалования этого решения.