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Фото дня: владелец Ferrari за 160 млн рублей везет рождественскую ёлку на пассажирском кресле

На что только не пойдешь, когда у машины маленький багажник

Текст: Алексей Шмидт
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Если православных христиан предрождественская суета ожидает только в январе, то католики и протестанты, уже готовятся к празднику. На дорогах многих европейских городов выстраиваются пробки и иногда взорам водителей предстают крайне необычные картины. 

В Сети завирусились фотографии из Словакии, где супердорогой суперкар Ferrari Monza SP2 везет домой елку, чтобы украсить ее к рождеству.

invisible driver carries christmas tree in a ferrari monza ps2 5

Вот только способ доставки дерева выбран крайне необычный и обоснован он конструкцией транспортного средства, у которого крошечный багажник. В итоге, чтобы привезти длинную ель домой, владельцу Ferrari пришлось просто привязать ее к пассажирскому креслу.

ferrari monza sp2 christmas three

Напомним, Ferrari Monza SP2 представляет собой двухместный спортивный автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем V12, когда-либо сходившим с конвейера завода в Маранелло. 

Среди владельцев этой модели Ferrari есть немало знаменитостей, включая футболистов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, а также шеф-повара Гордона Рэмси.

6,5-литровый агрегат Monza SP2 генерирует 799 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента, обеспечивая на каждый литр своего объема отдачу в 123 л.с. Мотор сочетается с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и приводом на заднюю ось.

С места до 100 километров в час суперкар разгоняется всего за 2,9-секунды и стоит очень дорого. Каждый из 499 существующих экземпляров Ferrari Monza SP2 оценивается минимум в 160 миллионов рублей. 

Фото:Autoevolution

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