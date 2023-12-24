Фото дня: владелец Ferrari за 160 млн рублей везет рождественскую ёлку на пассажирском кресле

Если православных христиан предрождественская суета ожидает только в январе, то католики и протестанты, уже готовятся к празднику. На дорогах многих европейских городов выстраиваются пробки и иногда взорам водителей предстают крайне необычные картины.

В Сети завирусились фотографии из Словакии, где супердорогой суперкар Ferrari Monza SP2 везет домой елку, чтобы украсить ее к рождеству.

Вот только способ доставки дерева выбран крайне необычный и обоснован он конструкцией транспортного средства, у которого крошечный багажник. В итоге, чтобы привезти длинную ель домой, владельцу Ferrari пришлось просто привязать ее к пассажирскому креслу.

Напомним, Ferrari Monza SP2 представляет собой двухместный спортивный автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем V12, когда-либо сходившим с конвейера завода в Маранелло.

Среди владельцев этой модели Ferrari есть немало знаменитостей, включая футболистов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, а также шеф-повара Гордона Рэмси.

6,5-литровый агрегат Monza SP2 генерирует 799 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента, обеспечивая на каждый литр своего объема отдачу в 123 л.с. Мотор сочетается с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и приводом на заднюю ось.

С места до 100 километров в час суперкар разгоняется всего за 2,9-секунды и стоит очень дорого. Каждый из 499 существующих экземпляров Ferrari Monza SP2 оценивается минимум в 160 миллионов рублей.