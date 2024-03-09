Дилер хочет продать суперлимитированный Ferrari 250 GTO за 5 миллиардов рублей 

Практически все автомобили Ferrari ценны и желанны, но некоторые среди них стоят особняком, поскольку являются невероятно редкими и дорогими. Один из таких спортивных авто выставил на продажу британский дилер «Tom Hartley Jnr». За машину хотят выручить баснословную сумму денег.

Ferrari 250 GTO был последней эволюцией серии 250 GT. Такие машины выезжали с завода в Маранелло на протяжении двух лет. В общей сложности с 1962 года их было выпущено всего 36 штук.

Продающийся сейчас экземпляр 250 GTO уже мелькал в объявлениях в 2019 году, но тогда не нашел покупателя. Номер шасси автомобиля – 3527. Машина обладает отделкой Rosso Cina, которая в сочетании с коричневой кожей сохранила практически идеальное состояние.

Техническая сторона спорткара оригинальна – никаких изменений в двигатель, трансмиссию, задний мост и кузов не вносилось. Вместе с тем, машина все же пережила за долгие годы одну реставрацию, которая подправила ее «косметику».

Приводит в движение автомобиль 3-литровый бензиновый мотор V12, развивающий почти 300 лошадиных сил. В связке с ним трудится 5-скоростная механическая коробка передач, передающая мощность на задние колеса. На разгон с места до 100 километров в час у 250 GTO уходит около шести секунд.

Цена лота на сайте дилера не объявлена, но связавшиеся с ним потенциальные клиенты утверждают, что он хочет за нее более 50 миллионов евро, что эквивалентно сумме в 5 миллиардов рублей.