Воск против керамики: как выбрать защитное покрытие для автомобиля

За время эксплуатации автомобиль теряет свой первоначальный вид: появляются царапины, сколы, а порой и ржавчина. Производители давно придумали способ защитить кузов от повреждений, а заодно и облегчить уход за ним. Сегодня на рынке существует множество средств, среди которых владельцам машин в пору растеряться.

Что же выбрать: восковое покрытие или керамическое? Об особенностях самых популярных средств Daily-Motor.Ru рассказал руководитель компании Space Cosmetics Станислав Кузьмин.

Основная цель как восковых, так и керамических покрытий — защита поверхности от пыли, грязи и мелких повреждений. Автомобиль с таким гидрофобным покрытием выглядит эстетично, а процедура мойки становится заметно легче, так как загрязнения практически не прилипают и избавиться от них можно с помощью воды.

Воск и керамика хорошо зарекомендовали себя и справляются с поставленной задачей, однако если рассмотреть нюансы их эксплуатации и технические характеристики, то можно увидеть явные различия.

Восковые защитные средства

Долгое время составы на основе воска были лидерами на рынке автокосметики. Покрывать кузов защитными веществами придумали больше ста лет назад, когда про современный детейлинг не было и речи. Можно сказать, что воск — первый уходовый продукт автохимии.

Изначально машину покрывали корабельным воском, но потом производители немного доработали его и сделали отдельный состав для машин, в основе которого лежит карнаубский воск (карнауб — дерево в Бразилии, которое активно используется в производстве автохимии).

Развитие детейлинга — комплексного подхода к мойке авто и уход за всеми его деталями — началось именно с появления разных вариаций автокосметики на основе воска. Его родиной в качестве средства для нанесения на кузов можно считать Америку, где уход за машиной стал неким культом. Производителей и их клиентов не смущал тот факт, что наносить состав нужно четыре раза в год.

Поскольку регулярное использование воска считалось привилегией обеспеченных владельцев, а также тех, кто «влюблен» в свой автомобиль. В настоящее время эта идея продолжает жить, поэтому использование воска все еще популярно, в том числе и в нашей стране. Однако помимо преимуществ у него есть свои недостатки, которые для некоторых могут стать решающими.

Недостатки воска

1. Небольшой срок службы. После нанесения восковые покрытия сохраняют свои защитные функции около трех месяцев. Спустя это время требуется повторить процедуру.

2. Не противостоит реагентам. Воск быстро растворяется из-за химии, которая присутствует на дороге, особенно в зимний период, поэтому срок службы сокращается быстрее.

3. Ограниченность в применении. Средства на основе воска нельзя наносить на пластик и стекло.

Преимущества воска

1. Широкий ассортимент. Бренды-производители восковых покрытий предлагают большое количество средств, различных по цвету и запаху. С одной стороны, это некая маркетинговая уловка, но с другой — оригинальный аромат можно почувствовать, если находиться после дождя рядом с машиной.

2. Время, потраченное на нанесение. Воск не требует серьезной предварительной подготовки авто — достаточно лишь хорошо помыть. Справиться с покрытием можно за 2-3 часа.

3. Возможность самостоятельного использования. Нанести восковое защитное покрытие можно и самому, без обращения в специализированный центр.

4. Приемлемая цена.

Керамические покрытия

Средства защиты на основе керамики стали развиваться с начала 90-х. Основа этих покрытий была придумана еще в СССР, однако реализовать тогда их не удалось, поэтому отечественные разработки оказались в США. Но и там производители не оценили качеств керамики, предпочтя воск. Настоящий культ таких составов появился только после того, как ими заинтересовались в Германии, Японии и Корее.

Сегодня средства на основе керамики стали одними из главных конкурентов воску, а также превратились в тренд. Но и здесь нельзя сказать однозначно, что всем владельцам стоит переходить на это средство, так как и у керамических составов есть плюсы и минусы.

Недостатки керамики

1. Долгая подготовка автомобиля перед нанесением покрытия. Предварительно машину нужно помыть по двухфазной системе с использованием бесконтактного и ручного шампуней, а затем отполировать. Самостоятельно это сделать крайне сложно, соответственно, необходимо обратиться в специализированный детейлинг-центр. В среднем время подготовки и последующего нанесения защитного средства составляет около суток.

2. Высокая стоимость. Нанесение керамического покрытия обойдется владельцу приблизительно в десять раз дороже воска.

3. Особенности нанесения. Использовать керамику можно только в специальной униформе, так как она имеет резкий запах и довольно агрессивный состав, которым дышать не желательно.

Преимущества керамики

1. Срок службы. На сегодняшний день это самое «долгоиграющее» покрытие. В среднем срок его службы более года. Однако, как показывает практика, керамика может держаться и два года, при условии, что была нанесена на новый автомобиль.

2. Эстетика. Керамическое покрытие сильно выигрывает у воска по внешним показателям: цвет, блеск и гладкость кузова выражены ярче.

3. Стойкость. Керамика более устойчива к дорожной химии, реагентам, растворителям и щелочам. У нее самое твердое покрытие — по шкале, которая называется «грифельный тест», она занимает верхнюю позицию.

4. Разнообразие поверхностей. Покрытие хорошо зарекомендовало себя не только на кузове, но и на остальных поверхностях. Его наносят на металл, пластик и даже стекло. При этом оно и там сохраняет свои защитные функции. Существует специальный керамический состав, который наносится на полиуретановые пленки, такого воскового аналога на сегодняшний день нет.

5. Инвестиции в новый автомобиль. Владельцы китайских машин, которые еще не успели проявить себя в длительной эксплуатации, делают керамическое покрытие с целью сохранить качество лака. Несмотря на высокую стоимость, такое вложение вполне оправдано, так как позволяет обезопасить себя от возможных неприятностей с поверхностью кузова.

Какое средство защиты все же выбрать

Сказать однозначно, на каком покрытии остановиться, сложно. У воска, как и у керамики, есть довольно весомые плюсы и минусы, поэтому владельцам стоит отталкиваться от того, какой результат они хотят получить и сколько времени и средств готовы потратить на приведение авто в порядок.

Для тех, кто любит ухаживать за машиной сам и с удовольствием моет и возится с ней, отлично подойдет воск, тем же, кто предпочитает сэкономить время, лучше выбрать керамику и отдать машину в детейлинг-центр, где специалисты нанесут покрытие, а заодно дадут возможность больше года не вспоминать о защите кузова.