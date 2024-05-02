Медик рассказал, почему нужно обязательно ходить в туалет перед поездкой на автомобиле

Большинство людей старается сходить в туалет перед тем, как отправиться в длительную поездку, чтобы затем реже останавливаться на трассе. И, как объяснил в своем канале врач с ником «Medexplained2you», это правильное решение, ведь оно может сохранить жизнь в случае ДТП.

Видеоролик, опубликованный в соцсетях, в котором блогер-медик разъясняет опасность езды с наполненным мочевым пузырем, уже набрал почти миллион просмотров. И продолжает оставаться в трендах.

По словам эксперта, опустошение мочевого пузыря перед поездкой на автомобиле дает больше шансов выжить в случае серьезной аварии. Почему? Ответ звучит следующим образом:

«Все дело в том, что мочевой пузырь похож на воздушный шар. Когда вы ходите в туалет по-маленькому, этот шар сдувается, а когда терпите, напротив раздувается.

Если попасть в сильное ДТП с надутым пузырем, то вы, скорее всего, пострадаете от внутрибрюшинного разрыва брюшной стенки (фактически разрыв мочевого)».

Блогер утверждает, что если воздушный шар сдут (намекая на пустой мочевой пузырь), то его сложнее «лопнуть». И даже если это произойдет, то вызовет менее опасные последствия для организма, чем если пузырь будет наполнен.