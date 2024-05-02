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Автомеханик рассказал о неисправности тормозной системы автомобиля, которую нельзя игнорировать 

Она может привести к аварии и даже пожару

Текст: Алиса Шашкова
glowing brake disc from hard braking 1

Тормозная система автомобиля – ключевой узел машины, который отвечает за безопасность всех участников дорожного движения. Популярный в мировых соцсетях автомеханик Крейг, ведущий блог «Walsall Wood Tire & Service», дал совет автомобилистам, как сохранить жизнь и автомобиль в целом состоянии. 

По словам специалиста, водители могут за считанные минуты определить, что с тормозной системой что-то не так. Особенно, когда проблема касается заклинившего тормозного суппорта:

«Если вы хотите узнать, работают ли ваши суппорты должным образом, самый простой вариант – поднять угол автомобиля домкратом, а затем отпустив ручной тормоз посмотреть, насколько легко проворачивается само колесо».

Автомеханик советует сравнить скорость вращения колеса с любым из других на противоположной стороне и уже после этого делать выводы. Но также напоминает, что машина должна быть закреплена на домкрате надежным образом, иначе можно получить серьезные травмы. 

Эксплуатация автомобиля с неисправным суппортом может привести к гораздо более быстрому износу других компонентов тормозной системы и даже к потенциальному возгоранию. 

Источник:Walsall Wood Tire & Service

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