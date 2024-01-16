В Дании построили мотоцикл с двигателем Ferrari

Как известно, Ferrari не производит мотоциклы, чем сильно огорчает фанатов такого вида техники. Решить эту проблему взялись два друга из Дании, которые создали байк, который приводится в движение мотором Ferrari F355.

Проекту был дан старт еще 17 лет назад, когда датчане Биргер Хансен и Майкл Андерсон договорились в одном из местных баров о том, что представят миру мотоцикл с сердцем Ferrari. Добиться этого во многом удалось благодаря тому, что Хансен является богатейшим жителем Дании и владеет компанией, специализирующейся на импорте кастомных байков Boss Hoss.

Одной из главных проблем в создании уникального мотоцикла был вопрос, как достать двигатель Ferrari. Но все оказалось гораздо проще, чем оба разработчика этого проекта думали. Майклу Андерсону удалось найти мотор от Ferrari F355 на одной из свалок, тем самым выполнив свою часть сделки.

Затем настала очередь внести свою лепту в задумку Хансену. Миллионер взял за основу мотоцикл Boss Hoss и по просьбе своих механиков пересадил в него автомобильный 3,5-литровый двигатель Ferrari V8 мощностью 380 л.с.

Процедура оказалась не из легких в особенности из-за того, что в байк потребовалось интегрировать сразу два радиатора охлаждения. Кроме того, для завершения операции пришлось изготовить более 100 оригинальных деталей.

Затем мотоцикл покрасили в красный цвет, разместили на нем цифровой 2D-дисплей с логотипом поверх поддельного бака, а также оригинальный шильдик F355 по бокам.

Проект был готов и потребовал для реализации долгих восемь лет, но еще 2 года ушло на его омологацию. Впоследствии мотоцикл получил одобрение и теперь хранится в гараже одного из своих создателей, но он на нем практически не ездит, так как байк весит около 460 кг.