Забытый на 20 лет дилером Ford Focus продали почти за бесценок

Аукционный дом «Bring a Trailer» выпустил пресс-релиз, поделившись суммой, которую заплатили за Ford Focus, простоявший 20 лет на парковке обанкротившегося дилера. Автомобиль первого поколения пребывал на площадке экс шоу-рума в период с 2002 по 2022 годы практически без движения, успев до этого накатать всего 200 км.

В итоге машину удалось реализовать на торгах. Причем за смехотворную сумму. Самой высокой ставкой за покупку «капсулы времени» стала цифра в 7 тысяч 900 долларов или 738 тысяч рублей по текущему курсу.

Это почти в 2 раза дешевле, чем автомобиль стоил в 2002 году, а с учетом инфляции его реальная цена могла бы превысить отметку в 24 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей).

Причина, по которой машина оказалась ненужна коллекционерам, была связана с тем, что этот Ford в начальных комплектациях (в нем нет не только кондиционера, но и даже электрических стеклоподъемников).

Кроме того, из-за долгого нахождения на открытом воздухе кузов автомобиля был не в идеальном состоянии, как и салон, одно из сидений которого прожег сигаретой охранник.

Тем не менее Focus максимально подготовили к торгам и даже провели для него комплексное техническое обслуживание, заменив все, что необходимо для безопасной эксплуатации (в том числе шины). Но на цену это большого влияния не оказало.

Под капотом забытого на 20 лет на парковке дилера Ford установлен 2-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 110 лошадиных сил. Ассистирует ему механическая «пятиступка».

Кто стал обладателем автомобиля – не уточняется.