Блогер разобрал новую Lada Niva Legend и даже назвал ее качественной (частично)

Автомобиль Lada Niva Legend остается самым доступным внедорожником в России, благодаря чему продолжает пользоваться высоким спросом среди покупателей. Впрочем, несмотря на то, что по продажам «Нива» уже уступает «китайцам», отечественный внедорожник местами выглядит не хуже своих конкурентов из «Поднебесной». Такое мнение выразил блогер с YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов.

Сотрудники гаражной мастерской разобрали Niva Legend, чтобы понять, насколько она качественна или же нет. Под «препарирование» попала комплектация этого внедорожника под названием Luxe 24. Такие машины оснащаются системой ABS, двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5», но не имеют подушек безопасности.

Автомобиль обошелся его владельцу в 1 миллион 15 тысяч рублей (примерно 11 тысяч долларов). И за эту цену найти новый полноприводный внедорожник в любой стране мира будет непросто.

По словам блогера, в 21-м веке «Нива» остается точно такой же, как полвека назад – у нее советские замки, разъемы на крышке багажника, сделанные максимально небрежно, а также провода, уложенные так, как делали еще в СССР.

Но не обошлось и без ложки меда. Эксперт заметил, что кузов российского внедорожника сварен на совесть и по точкам сварки даже не уступает недорогим китайским кроссоверам.

Впрочем, на этом лестные сравнения закончились и машина подверглась критике за плохую шумоизоляцию, нерешенные конструктивные проблемы, а также за низкий уровень безопасности.