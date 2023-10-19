27North показал новый приключенческий кемпер на базе Ford Super Duty F-550

Пятое поколение модели Ford Super Duty дебютировало осенью прошлого года, став очень популярным среди американцев. Машина оказалась неплохой отправной точкой для проекта местной фирмы 27North, базирующейся в штате Миссури. Ровно через год после появления модели F-550 специалисты тюнинг-ателье показали построенный на базе такой модели автодом, предназначенный для приключений.

Машина получила название 30A Ascender RV и представляет собой обновленную версию модели Ascender, которая, в свою очередь, была построена на шасси F-250.

Под капотом автомобиля работает 6,7-литровый 8-цилиндровый дизельный мотор PowerStroke, выдающий 481 лошадиную силу и 1422 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с системой полного привода и автоматической трансмиссией. Но главным оказалось даже не это, а то, что у машины внутри.

В ограниченном размерами жилом пространстве авторам проекта удалось разместить кухню, обеденную зону, душ и двухспальную кровать, а для того, чтобы все это еще и хорошо освещалось, по бокам были предусмотрены большие окна.

Как и его предшественник, 30 A Ascender оснащен кондиционером и гидравлической системой отопления, обеспечивающей оптимальную температуру внутри независимо от времени года и места пребывания.

Для того, чтобы на протяжении недели находиться там, где цивилизация отсутствует, в машине есть 570-литровый бак с пресной водой и 285-литровый для сточных вод.

Бортовые системы и техника 30 A Ascender питаются от систем солнечных батарей мощностью 1200 Вт, установленных на крыше.

Сколько стоит такой необычный кемпер в 27North пока не раскрывают, но цена предыдущей версии этой модели, основанной на шасси F-250, в зависимости от уровня оснащения может достигать отметки в 1,5 миллиона долларов или 145 миллионов рублей.