Представлен подключаемый гибридный автодом от Thor Industries, способный проехать без дозаправок 805 км

Одним из самых неприятных моментов длительных поездок на автодомах является необходимость их частых заправок, которые сильно бьют по карману. Компания Thor Industries из США заявляет, что смогла решить эту проблему, выпустив новейший подключаемый гибридный автофургон, который способен проезжать без дозаправок впечатляющие 805 километров.

Кемпер спроектирован на архитектуре Harbinger Motors, которая использует тяговую батарею емкостью 140 кВт/ч. У автодома есть бензиновый двигатель, но в отличие от обычных гибридов он не передает крутящий момент на колеса. Вместо него это делают электрические моторы, питающиеся дополнительно от солнечных батарей на крыше.

Фургон, предназначенный для дальних поездок с повышенным комфортом, обладает 800-вольтовой платформой, которая поддерживает систему быстрой зарядки. Но скорость пополнения запаса батарей не уточняется.

Насколько расширить запас хода способен ДВС в случае с этим автодомом также пока неизвестно, но компания обещает для машины впечатляющее ускорение и крутящий момент, который окажется в 2 раза выше, чем в случае с дизельным мотором.

Под кузовом находится передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и система рулевого управления, в то время как набор функций активной безопасности входит в стандартную комплектацию.

Как уже упоминалось, пока это всего лишь прототип. Но материнская компания Airstream надеется, что ее сверхэффективный дом на колесах появится на дорогах и будет запущен в производство в следующем году, либо в 2026-м.