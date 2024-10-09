Фургон Peugeot Boxer переделали в доступный автодом на колесах

Кемперы по-прежнему остаются модным видом транспорта для путешествий. И нередко в них переделывают простые фургоны, не предназначенные для жизни на колесах. Недавний пример такой трансформации выставили на продажу в Испании по относительно невысокой для такого вида транспорта цене.

Речь идет о модели Peugeot Boxer L2 H2 2019 года выпуска. Машина за шесть лет успела проехать 102 тысячи километров, но в какой-то момент решила превратиться в автодом.

Внешне о ее новом назначении ничего не говорит, так что в основном дорожном потоке автомобиль будет выглядеть как обычный фургон «Пежо». Но все меняется, если заглянуть внутрь.

Кузов машины переделали под жилое пространство, в котором есть все для комфортной жизни во время длительных поездок. В салоне предусмотрена полноценная кухня с плитой, раковиной, холодильником и ящиком для хранения, а также ванная комната с душем и биотуалетом, чтобы не зависеть от кемпинга.

Путешествовать на автодоме можно будет в любое время года. В объявлении заявлено, что кемпер оснащен стационарной отопительной системой с горячей водой для поддержания идеального климатического комфорта внутри вне зависимости от сезона.

В комплект машины также входят солнечные батареи мощностью 200 Вт для автономной выработки электроэнергии, помимо которых предусмотрена вспомогательная батарея емкостью 300 Ач, инвертор на 220 В и блок управления системой электричества.

Продавец заявляет, что готов предоставить на переоборудование двухлетнюю гарантию, а также даст годовую гарантию на то, что двигатель автодома на колесах не сломается в первый год владения с момента его покупки.

За свой автомобиль владелец Boxer, переделанного в кемпер, собирается выручить 44 тысячи евро, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 675 тысяч рублей по текущему курсу.