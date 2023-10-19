Новый VW Beetle может оказаться кроссовером: первые изображения

Volkswagen снял с производства второе поколение модели Beetle в 2019 году. С тех пор активно ходили слухи о возможном возрождении этой легендарной модели, но в этом году глава легкового офиса VW Томас Шефер их развеял, отметив, что компания не рассматривает идею нового «Жука».

Впрочем, это не значит, что такой автомобиль не может появиться в будущем. Причем по одной из версий среди фанатов модели – это может быть уже не классический хэтчбек, а автомобиль для более популярного сегмента – SUV, да еще и полностью электрический.

Как мог бы выглядеть такой кроссовер решили пофантазировать независимые дизайнеры с ником «kdesignag».

По мнению автомобильных художников, если новому Beetle будет дан «зеленый свет», то машина перевоплотится в компактный «паркетник» с дизайном, напоминающим оригинальную модель. Спереди у нее будет характерный покатый капот, круглые фары, а также бампер с несколькими воздухозаборниками для охлаждения батареи.

На рендерах возрожденный Beetle выглядит заметно выше, чем вторая генерация «Жука», а также может похвастать кроссоверным обвесом по периметру кузова из неокрашенного пластика.

Что касается кормы, то здесь машине могут достаться сквозные задние фонари, навеянные последними SUV-моделями VW, включая «свежий» Tiguan, а также светящийся шильдик Volkswagen на крышке багажника.

Сам проект его авторы окрестили ID Beetle, что намекает на электрическую составляющую модели. При этом о том, какая именно силовая установка могла бы скрываться в этой модели, не уточняется.