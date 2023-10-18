В Россию начали ввозить самый надежный гибридный автомобиль в мире

Toyota, как известно, больше не поставляет свои автомобили в Россию по официальным каналам, но эта модель не продавалась на нашем рынке еще задолго до всем известных событий, заставивших японского автопроизводителя свернуть свой бизнес в РФ. Речь идет о машине, которая считается не только одним из самых знаменитых в мире гибридов, но еще и самым надежным.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, несколько компаний, специализирующихся на параллельном импорте, привезли в Россию партию автомобилей Toyota Prius 2023 года выпуска.

Это как праворульные, так и леворульные машины, оснащенные простыми и подзаряжаемыми гибридными силовыми установками на базе 1,8- и 2-литровых ДВС. Их мощность составляет 98 и 152 лошадиные силы соответственно, а привод может быть только передним.

В самой производительной версии хэтчбек способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 7,2-секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 километров в час.

Премьера актуального, пятого по счету поколения Toyota Prius, состоялась в ноябре прошлого года. Автомобиль значительно изменился внешне, а также получил более продвинутое техническое оснащение.

Что интересно, согласно исследованию авторитетного агентства «iSeeCars», именно Toyota Prius является самым надежным гибридным автомобилем в мире с оценкой 9,1 балла из 10, что на 0,1 балла больше, чем в случае с Toyota Camry Hybrid и на 0,2 балла по сравнению с Toyota Sienna Hybrid.

В России новые «Приусы» оценены «серыми» дилерами в сумму от 2 миллионов до 7 миллионов 100 тысяч рублей в зависимости от самой компании, занимающейся их торговлей, а также положением рулевой колонки, оснащения и комплектации.